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Буданов підтвердив, що Росії "злили" план контрнаступу ЗСУ

29 лютого 2024 10:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов підтвердив, що Росії "злили" план контрнаступу ЗСУ
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив факт витоку секретних даних щодо стратегії контрнаступу України до Росії. Він назвав цю ситуацію серйозною проблемою та загрозою.

Про це Буданов повідомив в інтерв'ю CBC News у середу, 28 лютого.

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Буданов заявив, що зараз робляться необхідні кроки у відповідь на цей інцидент.

"У нас була, скажімо так, інформація, докази того, що про плани стало відомо в Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", — заявив голова ГУР.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістів, що плани контрнаступу України стали відомі Кремлю ще до його початку.

"Наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того, як розпочався контрнаступ", зазначив Зеленський.

Своєю чергою Буданов заявив, що не розкриватиме більше інформації, ніж президент.

Нагадаємо, британський адмірал Тоні Радакін повідомив, що бійці ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ до кінця літа 2024 року. Він також не виключає, що контрнаступ не розпочнеться до 2025 року.

Раніше військовий Микола Мельник в ефірі Новини.LIVE назвав причини, через які у 2023 році контрнаступ не вдався.

Володимир Зеленський
ЗСУ
контрнаступ ЗСУ
Кремль
Кирило Буданов
Секрети
війна в Україні
ГУР

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