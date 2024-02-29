Буданов подтвердил, что России "слили" план контрнаступления ВСУ

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил факт утечки секретных данных о стратегии контрнаступления Украины в Россию. Он назвал эту ситуацию серьезной проблемой и угрозой.

Об этом Буданов сообщил в интервью CBC News в среду, 28 февраля.

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Утечка секретных данных

Буданов заявил, что сейчас предпринимаются необходимые шаги в ответ на этот инцидент.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно в Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем некоторые меры", — заявил глава ГУР.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что планы контрнаступления Украины стали известны Кремлю еще до его начала.

"Наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление", — отметил Зеленский.

В свою очередь, Буданов заявил, что не будет раскрывать больше информации, чем президент.

Напомним, британский адмирал Тони Радакин сообщил, что бойцы ВСУ смогут начать новое контрнаступление до конца лета 2024 года. Он также не исключает, что контрнаступление не начнется до 2025 года.

Ранее военный Николай Мельник в эфире Новини.LIVE назвал причины, по которым в 2023 году контрнаступление не удалось.