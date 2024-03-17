Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Враг наносит по 500 ударов по Сумщине каждый день — кадры эвакуации людей под обстрелом arrow

Враг наносит по 500 ударов по Сумщине каждый день — кадры эвакуации людей под обстрелом

17 марта 2024 18:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг наносит по 500 ударов по Сумщине каждый день — кадры эвакуации людей под обстрелом
Уничтоженный в результате обстрела дом. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сумщина находится под постоянными обстрелами россиян. За сутки оккупанты наносят по 500 ударов по региону. Полицейские помогают людям эвакуироваться прямо под обстрелами.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

Читайте также:

Враг наносит по 500 ударов по Сумщине каждый день — кадры эвакуации людей под обстрелом - фото 1

Эвакуация гражданских под обстрелами в Сумской области

Пресс-служба Сумской ОВА указала, что в области сейчас очень тяжелая ситуация. Регион находится под постоянным огнем противника. Населенные пункты подвергаются обстрелам КАБами, ФАБами и артиллерией. Поэтому люди почти все время находятся в укрытиях. Некоторые села, как указывают в ОВА, выглядят уже как Марьинка и Бахмут.

Полицейские помогают местным жителям эвакуироваться из населенных пунктов прямо под обстрелами. Они также сопровождают гражданский транспорт и обеспечивают общественный порядок.

"Вчера российской ракетой уничтожен мост через реку Ворскла. Полицейский Дмитрий Поддубный эвакуировал 16 жителей села Луговка", — говорится в сообщении.

Уничтоженный мост
Уничтоженный мост. Фото: кордон.медіа
Разрушенный дом в Сумской области
Разрушенный дом в Сумской области. Фото: Нацполиция
Российская ракета
Российская ракета. Фото: Нацполиция
Поврежденный магазин и аптека
Поврежденный магазин и аптека. Фото: Нацполиция
Разрушенный дом в Сумской области
Разрушенный дом в Сумской области. Фото: Нацполиция

В ОВА сообщили, что в понедельник, 17 марта, захватчики атаковали инфраструктуру города Сумы. Сейчас уточняются все последствия обстрела. На месте попадания работают экстренные службы.

Скриншот сообщения ОВА
Скриншот сообщения ОВА

Напомним, 17 марта российские войска разбомбили село Великая Писаревка Сумской области. Людей призывали немедленно эвакуироваться.

Также мы писали, что после масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Уже удалось эвакуировать жителей из 22 населенных пунктов.

война
эвакуация
россияне
Украина
Сумская область
обстрелы
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство