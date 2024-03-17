Враг наносит по 500 ударов по Сумщине каждый день — кадры эвакуации людей под обстрелом

Уничтоженный в результате обстрела дом. Фото: Нацполиция

Сумщина находится под постоянными обстрелами россиян. За сутки оккупанты наносят по 500 ударов по региону. Полицейские помогают людям эвакуироваться прямо под обстрелами.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

Читайте также:

Эвакуация гражданских под обстрелами в Сумской области

Пресс-служба Сумской ОВА указала, что в области сейчас очень тяжелая ситуация. Регион находится под постоянным огнем противника. Населенные пункты подвергаются обстрелам КАБами, ФАБами и артиллерией. Поэтому люди почти все время находятся в укрытиях. Некоторые села, как указывают в ОВА, выглядят уже как Марьинка и Бахмут.

Полицейские помогают местным жителям эвакуироваться из населенных пунктов прямо под обстрелами. Они также сопровождают гражданский транспорт и обеспечивают общественный порядок.

"Вчера российской ракетой уничтожен мост через реку Ворскла. Полицейский Дмитрий Поддубный эвакуировал 16 жителей села Луговка", — говорится в сообщении.

Уничтоженный мост. Фото: кордон.медіа

Разрушенный дом в Сумской области. Фото: Нацполиция

Российская ракета. Фото: Нацполиция

Поврежденный магазин и аптека. Фото: Нацполиция

Разрушенный дом в Сумской области. Фото: Нацполиция

В ОВА сообщили, что в понедельник, 17 марта, захватчики атаковали инфраструктуру города Сумы. Сейчас уточняются все последствия обстрела. На месте попадания работают экстренные службы.

Скриншот сообщения ОВА

Напомним, 17 марта российские войска разбомбили село Великая Писаревка Сумской области. Людей призывали немедленно эвакуироваться.

Также мы писали, что после масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Уже удалось эвакуировать жителей из 22 населенных пунктов.