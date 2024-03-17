Ворог завдає по 500 ударів по Сумщині щодня — кадри евакуації людей під обстрілом

Знищений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Нацполіція

Сумщина перебуває під постійними обстрілами росіян. За добу окупанти завдають по 500 ударів по регіону. Поліцейські допомагають людям евакуюватися прямо під обстрілами.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.

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Евакуація цивільних під обстрілами на Сумщині

Пресслужба Сумської ОВА зазначила, що в області зараз надзвичайно важка ситуація. Регіон перебуває під постійним вогнем ворога. Населені пункти зазнають обстрілів КАБами, ФАБами та артилерією. Через це люди майже весь час перебувають в укриттях. Деякі села, як зазначають в ОВА, виглядають вже як Мар'їнка та Бахмут.

Поліцейські допомагають місцевим мешканцям евакуюватися з населених пунктів прямо під обстрілами. Вони також супроводжують цивільний автотранспорт та забезпечують громадський порядок.

"Вчора російською ракетою знищено міст через річку Ворскла. Поліцейський Дмитро Піддубний евакуював 16 жителів села Лугівка", — йдеться в повідомленні.

Знищений міст. Фото: кордон.медіа

Зруйнований будинок на Сумщині. Фото: Нацполіція

Російська ракета. Фото: Нацполіція

Пошкоджений магазин та аптека. Фото: Нацполіція

Зруйнований будинок на Сумщині. Фото: Нацполіція

В ОВА повідомили, що в понеділок, 17 березня, загарбники атакували інфраструктуру міста Суми. Наразі уточнюються всі наслідки обстрілу. На місці влучання працюють екстрені служби.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Людей закликали негайно евакуюватись.

Також ми писали, що після масштабних обстрілів Сумської області в деяких громадах була оголошена евакуація. Вже вдалося евакуювати жителів з 22 населених пунктів.