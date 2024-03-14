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За сутки Россия потеряла еще пять танков и 970 военных — утренняя сводка Генштаба

14 марта 2024 08:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
За сутки Россия потеряла еще пять танков и 970 военных - утренний свод Генштаба
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Начались 750 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ уничтожают врага и его военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Российские обстрелы

За минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений, в результате которых украинские войска отразили атаки окупантов на разных направлениях.

Российские оккупанты продолжают обстрел мирного населения. Враг нанес всего 2х ракетных и 64х авиационных ударов, 93х ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. За сутки обстреляли почти 150 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Успехи ВСУ на фронте

Украинская авиация с помощью ударов атаковала семь районов сосредоточения вражеского личного состава. Подразделения ракетных войск также успешно поражали два района сосредоточения вражеского личного состава, заставляя окупантов потерять стратегические позиции.

Заметно также применение оккупационных сил российского военного летального средства - беспилотного летательного аппарата типа "Shahed". За прошедшие сутки 22 таких БПЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Потери армии России в войне

Российские потери в сутки составляют пять танков, 11 артиллерийских систем, 17 боевых бронированных машин, два средства противовоздушной обороны и другую технику.

  • личного состава - около 427840 (+970) человек
  • танков - 6757 (+5) ед
  • боевых бронированных машин - 12938 (+17) ед
  • артиллерийских систем - 10565 (+11) ед
  • РСЗО - 1017 (+0) ед
  • средства ПВО - 717 (+2) ед
  • самолетов – 347 (+0) ед
  • вертолетов – 325 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8220 (+15)
  • крылатые ракеты - 1920 (+1)
  • корабли /катера - 26 (+0) ед
  • подводные лодки - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13959 (+27) ед
  • специальная техника ‒ 1708 (+9)
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Ориентировочные потери русских окупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет своих батальонов и других подразделений водителя трала, ведь неустанно повторяет, что на передовой нужны все специалисты, в том числе гражданские.

ВСУ
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Генштаб ВСУ
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