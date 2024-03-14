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За добу Росія втратила ще пʼять танків та 970 військових — ранкове зведення Генштабу

14 березня 2024 08:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
За добу Росія втратила ще пʼять танків та 970 військових — ранкове зведення Генштабу
Укранські військові. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Розпочалася 750 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — знищують ворога та його військову техніку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

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Російські обстріли

За минулу добу відбулося 79 бойових зіткнень, в результаті яких українські війська відбили атаки окупантів на різних напрямках.

Російські окупанти продовжують обстріл мирного населення. Ворог завдав всього 2х ракетних та 64х авіаційних ударів, 93х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. За добу було обстріляно майже 150 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українська авіація за допомогою ударів атакувала семеро районів зосередження ворожого особового складу. Підрозділи ракетних військ також успішно уражували два райони зосередження ворожого особового складу, змушуючи окупантів втратити стратегічні позиції.

Помітним є також застосування окупаційними силами російського військового летального засобу - безпілотного літального апарату типу "Shahed". За минулу добу 22 такі БпЛА було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України.

Втрати армії Росії у війні

Російські втрати за добу становлять пʼять танків, 11 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин, два засоби протиповітряної оборони та іншу техніку. 

  • особового складу — близько  427840 (+970) осіб
  • танків — 6757 (+5) од
  • бойових броньованих машин — 12938 (+17) од
  • артилерійських систем — 10565 (+11) од
  • РСЗВ — 1017 (+0) од
  • засоби ППО — 717 (+2) од
  • літаків – 347 (+0) од
  • гелікоптерів – 325 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15)
  • крилаті ракети — 1920 (+1)
  • кораблі /катери — 26 (+0) од
  • підводні човни  — 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27) од
  • спеціальна техніка ‒ 1708 (+9)
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Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає до своїх батальйонів та інших підрозділів водія трала, адже невпинно повторює, що на передовій потрібні всі фахівці, зокрема цивільні.

ЗСУ
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