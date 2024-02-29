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За два месяца к использованию в ВСУ приняли около 60 новых образцов вооружения и техники

29 февраля 2024 13:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
За два месяца к использованию в ВСУ приняли около 60 новых образцов вооружения и техники
Военная техника. Иллюстративное фото: PFC. Jacob Bradford
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За январь и февраль 2024 года было допущено к эксплуатации в ВСУ почти вдвое больше образцов оружия и военной техники, чем за тот же период в прошлом году. Среди оружия есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 120-мм миномет украинского производства.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает пресс-служба Минобороны в четверг, 29 февраля.

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"В частности, в феврале 2024 года Министерством обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках примерно 60 образцов ВВТ украинского и иностранного производства. Для сравнения, в феврале прошлого года — 33 единицы", — сообщил генерал-лейтенант.

Увеличение количества новых образцов техники и вооружения в украинской армии

По его словам, в Украине увеличивается не только общее количество образцов ВВТ, допущенных к использованию в ВСУ, но и увеличивается количество новых образцов вооружения отечественной разработки и изготовления.

Гаврилюк отметил, что среди новых образцов вооружения и военной техники, которые были кодифицированы и допущены к эксплуатации в течение февраля 2024 года, есть несколько средств РЭБ, а именно "окопные" радиоэлектронные средства, благодаря которым можно эффективно противодействовать российским FPV-дронам.

"Допуск к эксплуатации также получили шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства. Кроме того, в перечне новинок для ВСУ — технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для БпЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Германия передала Украине новую партию военной помощи. В новый пакет вошли бронетранспортеры, танки и минные плуги.

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Минобороны
оружие
ВСУ
военная техника
война в Украине

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