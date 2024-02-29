За два месяца к использованию в ВСУ приняли около 60 новых образцов вооружения и техники
За январь и февраль 2024 года было допущено к эксплуатации в ВСУ почти вдвое больше образцов оружия и военной техники, чем за тот же период в прошлом году. Среди оружия есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 120-мм миномет украинского производства.
Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает пресс-служба Минобороны в четверг, 29 февраля.
"В частности, в феврале 2024 года Министерством обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках примерно 60 образцов ВВТ украинского и иностранного производства. Для сравнения, в феврале прошлого года — 33 единицы", — сообщил генерал-лейтенант.
Увеличение количества новых образцов техники и вооружения в украинской армии
По его словам, в Украине увеличивается не только общее количество образцов ВВТ, допущенных к использованию в ВСУ, но и увеличивается количество новых образцов вооружения отечественной разработки и изготовления.
Гаврилюк отметил, что среди новых образцов вооружения и военной техники, которые были кодифицированы и допущены к эксплуатации в течение февраля 2024 года, есть несколько средств РЭБ, а именно "окопные" радиоэлектронные средства, благодаря которым можно эффективно противодействовать российским FPV-дронам.
"Допуск к эксплуатации также получили шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства. Кроме того, в перечне новинок для ВСУ — технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для БпЛА", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Германия передала Украине новую партию военной помощи. В новый пакет вошли бронетранспортеры, танки и минные плуги.
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