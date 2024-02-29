За два місяці до використання в ЗСУ прийняли майже 60 нових зразків озброєння та техніки

Військова техніка. Ілюстративне фото: Pfc. Jacob Bradford

За січень та лютий 2024 року було допущено до експлуатації у ЗСУ майже вдвічі більше зразків зброї і військової техніки, ніж за такий самий період у минулому році. Серед зброї є засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та 120-мм міномет українського виробництва.

Про це заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає пресслужба Міноборони в четвер, 29 лютого.

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"Зокрема, у лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ українського й іноземного виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року — 33 одиниці", — повідомив генерал-лейтенант.

Збільшення кількості нових зразків техніки та озброєння в українській армії

За його словами, в Україні збільшується не лише загальна кількість зразків ОВТ, які допущені до використання в ЗСУ, але й зростає кількість нових зразків озброєння відчизняної розробки та виготовлення.

Гаврилюк наголосив, що серед нових зразків озброєння та військової техніки, які були кодифіковані та допущені до експлуатації протягом лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, а саме "окопні" радіоелектронні засоби, завдяки яким можна ефективно протидіяти російським FPV-дронам.

"Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва. Крім того, у переліку новинок для ЗСУ — технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БпЛА", — йдеться у повідомленні.

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