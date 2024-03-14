Угроза "шахедов" в половине областей - куда летят враждебные цели
Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта продолжает "краснеть" по областям. Под угрозой атаки БПЛА половина страны, тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинские бойцы опубликовали актуальную информацию о курсе полета беспилотников:
- на Харьковщине, направление движения хаотическое;
- на Полтавщине, двигаются в северном направлении;
- с Днепропетровщины – в северном направлении;
- в Черниговской области.
Тем временем, воздушная тревога продолжается в ряде северных, восточных и южных областей страны.
Обновлено 03:49. Военные предупреждают об атаке ударных дронов на Харьков и Чугуев Харьковской области. Также несколько групп беспилотников из Полтавской области улетают на север, а в Сумской и Черниговской областях заметили одиночные БПЛА.
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