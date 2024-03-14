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Угроза "шахедов" в половине областей - куда летят враждебные цели

14 марта 2024 03:29
обновлено: 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза "шахедов" в половине областей - куда летят враждебные цели
Беспилотник летит воздушным пространством. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта продолжает "краснеть" по областям. Под угрозой атаки БПЛА половина страны, тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские бойцы опубликовали актуальную информацию о курсе полета беспилотников:

  • на Харьковщине, направление движения хаотическое;
  • на Полтавщине, двигаются в северном направлении;
  • с Днепропетровщины – в северном направлении;
  • в Черниговской области.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем, воздушная тревога продолжается в ряде северных, восточных и южных областей страны.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта

Обновлено 03:49. Военные предупреждают об атаке ударных дронов на Харьков и Чугуев Харьковской области. Также несколько групп беспилотников из Полтавской области улетают на север, а в Сумской и Черниговской областях заметили одиночные БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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