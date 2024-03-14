Угроза "шахедов" в половине областей - куда летят враждебные цели

Беспилотник летит воздушным пространством. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта продолжает "краснеть" по областям. Под угрозой атаки БПЛА половина страны, тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские бойцы опубликовали актуальную информацию о курсе полета беспилотников:

на Харьковщине, направление движения хаотическое;

на Полтавщине, двигаются в северном направлении;

с Днепропетровщины – в северном направлении;

в Черниговской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем, воздушная тревога продолжается в ряде северных, восточных и южных областей страны.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта

Обновлено 03:49. Военные предупреждают об атаке ударных дронов на Харьков и Чугуев Харьковской области. Также несколько групп беспилотников из Полтавской области улетают на север, а в Сумской и Черниговской областях заметили одиночные БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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