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Ракетний удар по Кривому Розі — кількість загиблих зросла до п'яти

13 березня 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по Кривому Розі — кількість загиблих зросла до п'яти
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у вівторок, 12 березня. Наразі відомо, що окупанти вбили п'ять людей.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у середу, 13 березня.

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"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік", — розповів Вілкул. 

За його словами, чоловіка виявили при розборі завалів на одному з поверхів. 

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

День жалоби

У Кривому Розі у четвер, 14 березня, буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по місту. 

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Ракетний удар по Кривому Рогу 12 березня

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Кривому Рогу ракетою в вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох влучань. Зокрема, пряме попадання в багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.

Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі. Також глава держави висловив співчуття рідним загиблих.

Додамо, поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

війна
Кривий Ріг
смерть
українці
Україна
обстріли
окупанти
Олександр Вілкул

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