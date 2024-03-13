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Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших возросло до пяти

13 марта 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших возросло до пяти
Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кривом Роге снова возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки во вторник, 12 марта. Известно, что оккупанты убили пять человек.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в среду, 13 марта.

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"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина", — рассказал Вилкул.

По его словам, мужчину обнаружили при разборе завалов на одном из этажей.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

День траура

В Кривом Роге в четверг, 14 марта, будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по городу.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта

Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.

Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.

Добавим, Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.

война
Кривой Рог
смерть
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
Александр Вилкул

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