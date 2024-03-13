Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших возросло до пяти
В Кривом Роге снова возросло количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки во вторник, 12 марта. Известно, что оккупанты убили пять человек.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в среду, 13 марта.
Удар по Кривому Рогу
"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина", — рассказал Вилкул.
По его словам, мужчину обнаружили при разборе завалов на одном из этажей.
День траура
В Кривом Роге в четверг, 14 марта, будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по городу.
Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта
Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.
Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.
Добавим, Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.
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