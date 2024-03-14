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Загроза "шахедів" у половині областей — куди летять ворожі цілі

14 березня 2024 03:29
оновлено: 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Загроза "шахедів" у половині областей — куди летять ворожі цілі
Безпілотник летить повітряним простором. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня продовжує "червоніти" областями. Наразі під загрозою атаки БпЛА половина країни, тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські бійці опублікували актуальну інформацію щодо курсу польоту безпілотників:

  • на Харківщині, напрямок руху хаотичний;
  • на Полтавщині, рухаються у північному напрямку;
  • із Дніпропетровщини — у північному напрямку;
  • в Чернігівській області.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога продовжується в низці північних, східних та південних областей країни.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня

Оновлено 03:49. Військові попереджають про атаку ударних дронів на Харків та Чугуїв Харківської області. Також кілька груп безпілотників із Полтавської області летять на північ, а в Сумській та Чернігівській областях помітили поодинокі БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:06. Паблік "Николаевский Вавнек" повідомляє про два дрони в бік Чугуєва. Також вісім безпілотників прямують із Полтавської та Харківської областей в бік Сумської, куди також прямують БпЛА з Чернігівської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 04:25. Повітряні сили зазначили, що останні безпілотники зафіксували в Сумській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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