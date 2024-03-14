Загроза "шахедів" у половині областей — куди летять ворожі цілі
Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня продовжує "червоніти" областями. Наразі під загрозою атаки БпЛА половина країни, тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Українські бійці опублікували актуальну інформацію щодо курсу польоту безпілотників:
- на Харківщині, напрямок руху хаотичний;
- на Полтавщині, рухаються у північному напрямку;
- із Дніпропетровщини — у північному напрямку;
- в Чернігівській області.
Тим часом повітряна тривога продовжується в низці північних, східних та південних областей країни.
Оновлено 03:49. Військові попереджають про атаку ударних дронів на Харків та Чугуїв Харківської області. Також кілька груп безпілотників із Полтавської області летять на північ, а в Сумській та Чернігівській областях помітили поодинокі БпЛА.
Оновлено 04:06. Паблік "Николаевский Вавнек" повідомляє про два дрони в бік Чугуєва. Також вісім безпілотників прямують із Полтавської та Харківської областей в бік Сумської, куди також прямують БпЛА з Чернігівської.
Оновлено 04:25. Повітряні сили зазначили, що останні безпілотники зафіксували в Сумській області.
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