Загроза "шахедів" у половині областей — куди летять ворожі цілі

Безпілотник летить повітряним простором. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня продовжує "червоніти" областями. Наразі під загрозою атаки БпЛА половина країни, тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Українські бійці опублікували актуальну інформацію щодо курсу польоту безпілотників:

на Харківщині, напрямок руху хаотичний;

на Полтавщині, рухаються у північному напрямку;

із Дніпропетровщини — у північному напрямку;

в Чернігівській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога продовжується в низці північних, східних та південних областей країни.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня

Оновлено 03:49. Військові попереджають про атаку ударних дронів на Харків та Чугуїв Харківської області. Також кілька груп безпілотників із Полтавської області летять на північ, а в Сумській та Чернігівській областях помітили поодинокі БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:06. Паблік "Николаевский Вавнек" повідомляє про два дрони в бік Чугуєва. Також вісім безпілотників прямують із Полтавської та Харківської областей в бік Сумської, куди також прямують БпЛА з Чернігівської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 04:25. Повітряні сили зазначили, що останні безпілотники зафіксували в Сумській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...