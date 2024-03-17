Защитники уничтожили два танка и три БМП россиян в окрестностях Марьинки

Уничтожение техники россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. В частности, в воскресенье, 17 марта, бойцы уничтожили два российских танка и три БМП в окрестностях Марьинки Донецкой области.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины в Telegram.

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Так, украинским десантникам во взаимодействии с другими подразделениями удалось уничтожить два вражеских танка и три БМП в окрестностях Марьинки.

По оккупантам били из артиллерии, беспилотников и противотанковых ракетных комплексов бригады.

"Очередная попытка штурма позиций 46-й ОАэМБр стала дневным ужасом для оккупантов. Не спасли зайд и нелепые "мангалы-халабуды" на крышах", — говорится в сообщении.

Скриншот поста 46-й ОАэМБр

Напомним, на Кременском направлении операторы БпЛА полка "Азов" ликвидировали российскую пехоту. Нацгвардейцы показали взрывное видео уничтожения противника.

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