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Защитники уничтожили два танка и три БМП россиян в окрестностях Марьинки

17 марта 2024 22:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники уничтожили два танка и три БМП россиян в окрестностях Марьинки
Уничтожение техники россиян. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские воины продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. В частности, в воскресенье, 17 марта, бойцы уничтожили два российских танка и три БМП в окрестностях Марьинки Донецкой области.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины в Telegram.

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Так, украинским десантникам во взаимодействии с другими подразделениями удалось уничтожить два вражеских танка и три БМП в окрестностях Марьинки.

По оккупантам били из артиллерии, беспилотников и противотанковых ракетных комплексов бригады.

"Очередная попытка штурма позиций 46-й ОАэМБр стала дневным ужасом для оккупантов. Не спасли зайд и нелепые "мангалы-халабуды" на крышах", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста 46-й ОАэМБр

Напомним, на Кременском направлении операторы БпЛА полка "Азов" ликвидировали российскую пехоту. Нацгвардейцы показали взрывное видео уничтожения противника.

Также мы писали, что пограничники показали уничтожение российского комплекса Муром-М на Харьковщине.

россияне
танки
Донецкая область
военная техника
оккупанты
война в Украине

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