Захисники ліквідували піхоту на Кремінському напрямку — в Азові показали вибухове відео

Ліквідація піхоти ворога. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують нищити ворога на нашій землі. Зокрема, на Кремінському напрямку оператори БпЛА ліквідували російську піхоту.

Кадри бою опублікувала пресслужба полку "Азов" у Telegram в неділю, 17 березня.

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Так, на відео бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України знищують окупантів за допомогою скидів боєприпасів.

Таким чином операторам ударних дронів вдалося ліквідувати піхоту росіян на Кремінському напрямку.

Скриншот допису "Азову"

Нагадаємо, прикордонники показали знищення російського комплексу "Муром-М" на Харківщині.

Також спеціальний підрозділ ГУР уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів. Водночас захисники уразили два вантажні автомобілі та багі російських загарбників на Запорізькому напрямку.