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Захисники ліквідували піхоту на Кремінському напрямку — в Азові показали вибухове відео

17 березня 2024 17:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисники ліквідували піхоту на Кремінському напрямку — в Азові показали вибухове відео
Ліквідація піхоти ворога. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни продовжують нищити ворога на нашій землі. Зокрема, на Кремінському напрямку оператори БпЛА ліквідували російську піхоту.

Кадри бою опублікувала пресслужба полку "Азов" у Telegram в неділю, 17 березня. 

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Так, на відео бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України знищують окупантів за допомогою скидів боєприпасів. 

Таким чином операторам ударних дронів вдалося ліквідувати піхоту росіян на Кремінському напрямку.

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Скриншот допису "Азову"

Нагадаємо, прикордонники показали знищення російського комплексу "Муром-М" на Харківщині.

Також спеціальний підрозділ ГУР уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів. Водночас захисники уразили два вантажні автомобілі та багі російських загарбників на Запорізькому напрямку. 

безпілотники
окупанти
полк "Азов"
дрони
війна в Україні
фронт

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