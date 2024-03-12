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Не втечуть — в 3-й ОШБр показали роботу дронів по російській піхоті

12 березня 2024 22:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Не втечуть — в 3-й ОШБр показали роботу дронів по російській піхоті
Дрон-камікадзе 3-ї ОШБр наздоганяє російського солдата. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

Відео останніх хвилин життя окупантів показали у пресслужбі підрозділу. 

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На відео видно, що українські дрони наздоганяють окупантів скрізь: за танками, в траншеях та навіть і на відкритій місцевості.

Блискучу роботу таких атак як на солдат-одиночок, так і на загони здійснюють розрахунки підрозділу FATUM з протитанкового батальйону бригади. 

"Продовжуємо стирати ворожу піхоту ударними дронами. На відео — робота зі знищення живої сили ворога в різних ракурсах та локаціях", — пишаються своєю роботою українські оборонці. 

Нагадаємо, раніше бійці полку "Азов" показали разючі кадри роботи операторів українських розвідувальних дронів "Фурія" на Луганщині.

Полюють на росіян і бійці 47-ї ОМБр, які в тому ж регіоні знищили вночі загін ворожих військ, опублікувавши ефектне відео. 

російські війська
ЗСУ
Україна
Донецька область
дрони
Авдіївка
війна в Україні

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