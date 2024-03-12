Не втечуть — в 3-й ОШБр показали роботу дронів по російській піхоті

Дрон-камікадзе 3-ї ОШБр наздоганяє російського солдата. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

Відео останніх хвилин життя окупантів показали у пресслужбі підрозділу.

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На відео видно, що українські дрони наздоганяють окупантів скрізь: за танками, в траншеях та навіть і на відкритій місцевості.

Блискучу роботу таких атак як на солдат-одиночок, так і на загони здійснюють розрахунки підрозділу FATUM з протитанкового батальйону бригади.

"Продовжуємо стирати ворожу піхоту ударними дронами. На відео — робота зі знищення живої сили ворога в різних ракурсах та локаціях", — пишаються своєю роботою українські оборонці.

Нагадаємо, раніше бійці полку "Азов" показали разючі кадри роботи операторів українських розвідувальних дронів "Фурія" на Луганщині.

Полюють на росіян і бійці 47-ї ОМБр, які в тому ж регіоні знищили вночі загін ворожих військ, опублікувавши ефектне відео.