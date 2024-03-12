Не убегут — в 3-й ОШБр показали работу дронов по российской пехоте

Дрон-камикадзе 3-й ОШБр настигает российского солдата. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

Видео последних минут жизни оккупантов показали в пресс-службе подразделения.

Читайте также:

Как дроны 3-й ОШБр настигают оккупантов

На видео видно, что украинские дроны настигают оккупантов везде: за танками, в траншеях и даже на открытой местности.

Блестящую работу таких атак как на солдат-одиночек, так и на отряды осуществляют расчеты подразделения FATUM противотанкового батальона бригады.

"Продолжаем стирать вражескую пехоту ударными дронами. На видео — работа по уничтожению живой силы врага в разных ракурсах и локациях", — гордятся своей работой украинские защитники.

Напомним, ранее бойцы полка "Азов" показали впечатляющие кадры работы операторов украинских разведывательных дронов "Фурия" в Луганской области.

Охотятся на россиян и бойцы 47-й ОМБр, которые в том же регионе уничтожили ночью отряд вражеских войск, опубликовав эффектное видео.