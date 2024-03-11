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Ніч не рятує — як 47 ОМБр майстерно знищує ворога за допомогою нічних FPV-дронів

11 березня 2024 11:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ніч не рятує — як 47 ОМБр майстерно знищує ворога за допомогою нічних FPV-дронів
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Збройні Сили не припиняють знищувати ворога навіть уночі. Так, зокрема, на Авдіївському напрямку бійці 47 окремої механізованої бригади ліквідували певну кількість російських окупантів за допомогою нічних FPV-дронів. 

Відповідне відео можна подивитися за посиланням 47 окрема механізована бригада.

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Знищення окупантів на Авдіївському напрямку 

"Rusoriz 24/7 на Авдіївському напрямку! Ніч більше не врятує російських виродків. Бійці 47 окремої механізованої бригади за допомогою нічних FPV-дронів ліквідовують чергове мʼясо", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що успішну спецоперацію провела рота ударних БпЛА 47 ОМБр.

Нагадаємо, в ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі.

Додамо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На оприлюдненому відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.

війна
ЗСУ
росіяни
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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