Ніч не рятує — як 47 ОМБр майстерно знищує ворога за допомогою нічних FPV-дронів

Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Збройні Сили не припиняють знищувати ворога навіть уночі. Так, зокрема, на Авдіївському напрямку бійці 47 окремої механізованої бригади ліквідували певну кількість російських окупантів за допомогою нічних FPV-дронів.

Відповідне відео можна подивитися за посиланням 47 окрема механізована бригада.

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Знищення окупантів на Авдіївському напрямку

"Rusoriz 24/7 на Авдіївському напрямку! Ніч більше не врятує російських виродків. Бійці 47 окремої механізованої бригади за допомогою нічних FPV-дронів ліквідовують чергове мʼясо", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що успішну спецоперацію провела рота ударних БпЛА 47 ОМБр.

Нагадаємо, в ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі.

Додамо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На оприлюдненому відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.