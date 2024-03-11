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В ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі

11 березня 2024 08:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують нищити російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, нещодавно аеророзвідка Державної прикордонної служби завдяки FPV-дронам успішно ліквідувала деяку військову техніку окупантів на Запорізькому напрямку

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням ДПСУ

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Знищення ворожої техніки на Запорізькому напрямку

Зазначається, що прикордонники працювали спільно з побратимами 23 бригади НГУ "Хортиця". Спочатку військові завдяки аеророзвідці виявили ворожі цілі, після завдали точний удар та успішно знищили військову техніку противника. Зокрема:

— спостережні пости;

— камаз;

— пікап;

— автівку.

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На оприлюдненому відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.

війна
ЗСУ
росіяни
Запорізька область
окупанти
дрони
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ДПСУ

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