В ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України продовжують нищити російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, нещодавно аеророзвідка Державної прикордонної служби завдяки FPV-дронам успішно ліквідувала деяку військову техніку окупантів на Запорізькому напрямку.

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням ДПСУ.

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Знищення ворожої техніки на Запорізькому напрямку

Зазначається, що прикордонники працювали спільно з побратимами 23 бригади НГУ "Хортиця". Спочатку військові завдяки аеророзвідці виявили ворожі цілі, після завдали точний удар та успішно знищили військову техніку противника. Зокрема:

— спостережні пости;

— камаз;

— пікап;

— автівку.

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На оприлюдненому відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.