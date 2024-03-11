В ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі
Сили оборони України продовжують нищити російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, нещодавно аеророзвідка Державної прикордонної служби завдяки FPV-дронам успішно ліквідувала деяку військову техніку окупантів на Запорізькому напрямку.
Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням ДПСУ.
Знищення ворожої техніки на Запорізькому напрямку
Зазначається, що прикордонники працювали спільно з побратимами 23 бригади НГУ "Хортиця". Спочатку військові завдяки аеророзвідці виявили ворожі цілі, після завдали точний удар та успішно знищили військову техніку противника. Зокрема:
— спостережні пости;
— камаз;
— пікап;
— автівку.
Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На оприлюдненому відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.
Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.
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