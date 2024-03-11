В ГПСУ показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских врагов по всем направлениям фронта. В частности, недавно аэроразведка Государственной пограничной службы благодаря FPV-дронам успешно ликвидировала некоторую военную технику оккупантов на Запорожском направлении.

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке ГПСУ.

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Уничтожение вражеской техники на Запорожском направлении

Отмечается, что пограничники работали совместно с побратимами 23 бригады НГУ "Хортица". Сначала военные благодаря аэроразведке обнаружили вражеские цели, затем нанесли точный удар и успешно уничтожили военную технику противника. В частности:

— наблюдательные посты;

— камаз;

— пикап;

— автомобиль.

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоты на российских оккупантов. На обнародованном видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских врагов.