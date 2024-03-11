Ночь не спасает — как 47 ОМБр мастерски уничтожает врага с помощью ночных FPV-дронов

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

Вооруженные Силы не перестают уничтожать врага даже ночью. Так, в частности, на Авдеевском направлении бойцы 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали определенное количество российских оккупантов с помощью ночных FPV-дронов.

Соответствующее видео можно посмотреть по ссылке 47 отдельная механизированная бригада.

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Уничтожение оккупантов на Авдеевском направлении

"Rusoriz 24/7 на Авдеевском направлении! Ночь больше не спасет российских уродов. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады с помощью ночных FPV-дронов ликвидируют очередное мясо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что успешную спецоперацию провела рота ударных БПЛА 47 ОМБр.

Напомним, в ГНСУ показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.

Добавим, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры по ночной охоте на российских оккупантов. На обнародованном видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских врагов.