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Ночь не спасает — как 47 ОМБр мастерски уничтожает врага с помощью ночных FPV-дронов

11 марта 2024 11:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночь не спасает — как 47 ОМБр мастерски уничтожает врага с помощью ночных FPV-дронов
Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные Силы не перестают уничтожать врага даже ночью. Так, в частности, на Авдеевском направлении бойцы 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали определенное количество российских оккупантов с помощью ночных FPV-дронов.

Соответствующее видео можно посмотреть по ссылке 47 отдельная механизированная бригада.

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Уничтожение оккупантов на Авдеевском направлении

"Rusoriz 24/7 на Авдеевском направлении! Ночь больше не спасет российских уродов. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады с помощью ночных FPV-дронов ликвидируют очередное мясо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что успешную спецоперацию провела рота ударных БПЛА 47 ОМБр.

Напомним, в ГНСУ показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.

Добавим, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры по ночной охоте на российских оккупантов. На обнародованном видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских врагов.

война
ВСУ
россияне
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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