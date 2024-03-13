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Бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів — кадри

13 березня 2024 14:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів — кадри
Вибух після ураження. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР в Telegram у середу, 13 березня.

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На кадрах видно результати успішного вогневого знищення стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори.

Також захисники уразили два вантажні автомобілі та багі російських загарбників на Запорізькому напрямку. 

Наразі втрати противника уточнюються.

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Скриншот допису ГУР

Раніше полк "Азов" показав ефектні кадри роботи своїх підрозділів під Кремінною Луганської області. 

Також ми писали, що прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників. ДПСУ оприлюднила відео ліквідації ворога.

Крім того, Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.

безпілотники
операція
окупанти
дрони
війна в Україні
ГУР

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