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Бойцы ГУР поразили позицию российских операторов дронов — кадры

13 марта 2024 14:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бойцы ГУР поразили позицию российских операторов дронов — кадры
Взрыв после поражения. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, специальное подразделение Главного управления разведки поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 13 марта.

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На кадрах видны результаты успешного огневого уничтожения стартовой позиции FPV-дронов оккупантов, где находились вражеские операторы.

Также защитники поразили два грузовых автомобиля и баги российских захватчиков на Запорожском направлении.

Потери противника уточняются.

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Скриншот поста ГУР

Ранее полк "Азов" показал эффектные кадры работы своих подразделений под Кременной Луганской области.

Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. ГПСУ обнародовало видео ликвидации врага.

Кроме того, Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

беспилотники
операция
оккупанты
дроны
война в Украине
ГУР

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