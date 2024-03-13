Бойцы ГУР поразили позицию российских операторов дронов — кадры

Взрыв после поражения. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, специальное подразделение Главного управления разведки поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 13 марта.

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На кадрах видны результаты успешного огневого уничтожения стартовой позиции FPV-дронов оккупантов, где находились вражеские операторы.

Также защитники поразили два грузовых автомобиля и баги российских захватчиков на Запорожском направлении.

Потери противника уточняются.

Скриншот поста ГУР

Ранее полк "Азов" показал эффектные кадры работы своих подразделений под Кременной Луганской области.

Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. ГПСУ обнародовало видео ликвидации врага.

Кроме того, Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.