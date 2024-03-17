Защитники ликвидировали пехоту на Кременском направлении — в Азове показали взрывное видео

Ликвидация пехоты врага. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают уничтожать врага на нашей земле. В частности, на Кременском направлении операторы БпЛА ликвидировали российскую пехоту.

Кадры боя опубликовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Ликвидация пехоты РФ

Так, на видео бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожают оккупантов с помощью сбросов боеприпасов.

Таким образом операторам ударных дронов удалось ликвидировать пехоту россиян на Кременском направлении.

Скриншот поста "Азова"

Напомним, пограничники показали уничтожение российского комплекса "Муром-М" в Харьковской области.

Также специальное подразделение ГУР поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов. В то же время защитники поразили два грузовых автомобиля и баги российских захватчиков на Запорожском направлении.