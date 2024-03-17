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Защитники ликвидировали пехоту на Кременском направлении — в Азове показали взрывное видео

17 марта 2024 17:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники ликвидировали пехоту на Кременском направлении — в Азове показали взрывное видео
Ликвидация пехоты врага. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские воины продолжают уничтожать врага на нашей земле. В частности, на Кременском направлении операторы БпЛА ликвидировали российскую пехоту.

Кадры боя опубликовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Так, на видео бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожают оккупантов с помощью сбросов боеприпасов.

Таким образом операторам ударных дронов удалось ликвидировать пехоту россиян на Кременском направлении.

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Скриншот поста "Азова"

Напомним, пограничники показали уничтожение российского комплекса "Муром-М" в Харьковской области.

Также специальное подразделение ГУР поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов. В то же время защитники поразили два грузовых автомобиля и баги российских захватчиков на Запорожском направлении.

беспилотники
оккупанты
полк "Азов"
дроны
война в Украине
фронт

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