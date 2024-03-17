Захисники знищили два танки та три БМП росіян на околицях Мар'їнки
Українські воїни продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, в неділю, 17 березня, бійці знищили два російські танки та три БМП на околицях Мар'їнки Донецької області.
Відповідні кадри оприлюднила пресслужба 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України у Telegram.
ЗСУ знищили техніку росіян під Мар'їнкою
Так, українським десантникам у взаємодії з іншими підрозділами вдалося знищити два ворожі танки та три БМП на околицях Мар'їнки.
По окупантах били з артилерії, безпілотників та протитанкових ракетних комплексів бригади.
"Чергова спроба штурму позицій 46-ї ОАеМБр стала денним жахом для окупантів. Не врятували зайд і пришелепкуваті "мангали-халабуди" на дахах", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Кремінському напрямку оператори БпЛА полку "Азов" ліквідували російську піхоту. Нацгвардійці показали вибухове відео знищення ворога.
Також ми писали, що прикордонники показали знищення російського комплексу "Муром-М" на Харківщині.
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