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Захисники знищили два танки та три БМП росіян на околицях Мар'їнки

17 березня 2024 22:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисники знищили два танки та три БМП росіян на околицях Мар'їнки
Знищення техніки росіян. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, в неділю, 17 березня, бійці знищили два російські танки та три БМП на околицях Мар'їнки Донецької області.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України у Telegram.

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Так, українським десантникам у взаємодії з іншими підрозділами вдалося знищити два ворожі танки та три БМП на околицях Мар'їнки.

По окупантах били з артилерії, безпілотників та протитанкових ракетних комплексів бригади.

"Чергова спроба штурму позицій 46-ї ОАеМБр стала денним жахом для окупантів. Не врятували зайд і пришелепкуваті "мангали-халабуди" на дахах", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису 46-й ОАэМБр

Нагадаємо, на Кремінському напрямку оператори БпЛА полку "Азов" ліквідували російську піхоту. Нацгвардійці показали вибухове відео знищення ворога.

Також ми писали, що прикордонники показали знищення російського комплексу "Муром-М" на Харківщині.

росіяни
танки
Донецька область
військова техніка
окупанти
війна в Україні

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