Заплатили по восемь тысят долларов — возле границы с Венгрией разоблачили группу уклонистов
На Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в среду, 28 февраля.
На границе с Венгрией остановили уклонистов
"Шестерых мужчин, желающих пересечь украинско-венгерскую границу, заметили пограничники в Закарпатье во время скрытого наблюдения", — говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что мужчины пытались скрыться и избежать ответственности, однако их остановил пограничный наряд.
Известно, что каждому из них за 8000 долларов организаторы обещали беспрепятственное пересечение границы.
На нарушителей составили административные протоколы, устанавливается полный круг причастных лиц.
Напомним, в Закарпатье пограничники задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.
Также мы писали, что в Черновицкой области группа уклонистов пыталась бежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.
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