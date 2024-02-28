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Заплатили по восемь тысят долларов — возле границы с Венгрией разоблачили группу уклонистов

28 февраля 2024 18:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Заплатили по восемь тысят долларов — возле границы с Венгрией разоблачили группу уклонистов
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в среду, 28 февраля.

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"Шестерых мужчин, желающих пересечь украинско-венгерскую границу, заметили пограничники в Закарпатье во время скрытого наблюдения", — говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что мужчины пытались скрыться и избежать ответственности, однако их остановил пограничный наряд.

Известно, что каждому из них за 8000 долларов организаторы обещали беспрепятственное пересечение границы.

На нарушителей составили административные протоколы, устанавливается полный круг причастных лиц.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.

Также мы писали, что в Черновицкой области группа уклонистов пыталась бежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.

Венгрия
пограничники
военный призыв
мобилизация
уклонисты

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