Заплатили по вісім тисяч доларів — біля кордону з Угорщиною викрили групу ухилянтів

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram у середу, 28 лютого.

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"Шістьох осіб, бажаючих перетнути українсько-угорський кордон, помітили прикордонники на Закарпатті під час прихованого спостереження", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що чоловіки намагалися втекти та уникнути відповідальності, однак їх зупинив прикордонний наряд.

Відомо, що кожному з них за 8000 доларів організатори обіцяли безперешкодний перетин кордону.

На порушників склали адміністративні протоколи, встановлюється повне коло причетних осіб.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.

Також ми писали, що у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників.