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Заплатили по вісім тисяч доларів — біля кордону з Угорщиною викрили групу ухилянтів

28 лютого 2024 18:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Заплатили по вісім тисяч доларів — біля кордону з Угорщиною викрили групу ухилянтів
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram у середу, 28 лютого.

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"Шістьох осіб, бажаючих перетнути українсько-угорський кордон, помітили прикордонники на Закарпатті під час прихованого спостереження", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що чоловіки намагалися втекти та уникнути відповідальності, однак їх зупинив прикордонний наряд.

Відомо, що кожному з них за 8000 доларів організатори обіцяли безперешкодний перетин кордону.

На порушників склали адміністративні протоколи, встановлюється повне коло причетних осіб.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.

Також ми писали, що у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників.

Угорщина
прикордонники
військовий призов
мобілізація
ухилянти

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