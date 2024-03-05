Зеленский показал эффективную работу Воздушных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наш фронт держат наши мужественные воины, которых нужно поддерживать. Он поблагодарил всех, кто работает ради нашего государства.

Об этом глава государства написал в своем Telegram во вторник, 5 марта, и показал фото мужественных защитников.

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"Каждый сейчас должен помнить: фронт у нас один, и его вытаскивают на себе наши воины. Но чтобы фронт был эффективным, должна быть эффективной и сильной вся Украина — каждый, кто работает ради нашего государства и людей", — подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто придает свою личную силу силе всей Украины.

Напомним, недавно Зеленский показал фото медиков, спасающих жизнь во время войны. Он поблагодарил их за помощь.

Кроме того, президент поделился фотографиями военных 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Лиман" и оперативно-стратегической группировки "Хортица". Глава государства назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.