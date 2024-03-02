Зеленський показав щемливі фото медиків, які рятують життя під час війни
Президент України Володимир Зеленський показав фото медиків, які рятують життя під час війни. Він подякував їм за допомогу.
Світлини медиків український лідер опублікував у Telegram у суботу, 2 березня.
Робота медиків під час війни
"Людяність, самовідданість, праця заради життя інших – це все про наших людей, про наших медиків", — наголосив Зеленський.
Він подякував лікарям, медичним братам і медичним сестрам, усім бойовим медикам, волонтерам, які з 2014 року та з 24 лютого завжди поряд з українськими воїнами та завжди допомагають рятувати життя.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на нічний удар російських загарбників по Україні, зокрема влучання по багатоповерхівці в Одесі і Харкові. Він наголосив, що всі спеціальні служби працюють на місці, постраждалим надається уся необхідна допомога.
Також 1 березня український лідер разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідали Харків. Там вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів міста.
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