Зеленський показав щемливі фото медиків, які рятують життя під час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав фото медиків, які рятують життя під час війни. Він подякував їм за допомогу.

Світлини медиків український лідер опублікував у Telegram у суботу, 2 березня.

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Робота медиків під час війни

"Людяність, самовідданість, праця заради життя інших – це все про наших людей, про наших медиків", — наголосив Зеленський.

Робота українських медиків під час війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Робота українських медиків під час війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він подякував лікарям, медичним братам і медичним сестрам, усім бойовим медикам, волонтерам, які з 2014 року та з 24 лютого завжди поряд з українськими воїнами та завжди допомагають рятувати життя.

Робота українських медиків під час війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Робота українських медиків під час війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Робота українських медиків під час війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, Зеленський відреагував на нічний удар російських загарбників по Україні, зокрема влучання по багатоповерхівці в Одесі і Харкові. Він наголосив, що всі спеціальні служби працюють на місці, постраждалим надається уся необхідна допомога.

Також 1 березня український лідер разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідали Харків. Там вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів міста.