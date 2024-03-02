Зеленский показал щемящие фото медиков, которые спасают жизни во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский показал фото медиков, спасающих жизнь во время войны. Он поблагодарил их за помощь.
Фотографии медиков украинский лидер опубликовал в Telegram в субботу, 2 марта.
Работа медиков во время войны
"Человечность, самоотверженность, труд ради жизни других — это все о наших людях, о наших медиках", — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил врачей, медицинских братьев и медицинских сестер, всех боевых медиков, волонтеров, которые с 2014 года и с 24 февраля всегда рядом с украинскими воинами и всегда помогают спасать жизни.
Напомним, Зеленский отреагировал на ночной удар российских захватчиков по Украине, в том числе попадания по многоэтажке в Одессе и Харькове. Он отметил, что все специальные службы работают на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также 1 марта украинский лидер вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посетили Харьков. Там они осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов города.
Читайте Новини.LIVE!