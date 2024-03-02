Зеленский показал щемящие фото медиков, которые спасают жизни во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото медиков, спасающих жизнь во время войны. Он поблагодарил их за помощь.

Фотографии медиков украинский лидер опубликовал в Telegram в субботу, 2 марта.

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Работа медиков во время войны

"Человечность, самоотверженность, труд ради жизни других — это все о наших людях, о наших медиках", — подчеркнул Зеленский.

Работа украинских медиков во время войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Работа украинских медиков во время войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он поблагодарил врачей, медицинских братьев и медицинских сестер, всех боевых медиков, волонтеров, которые с 2014 года и с 24 февраля всегда рядом с украинскими воинами и всегда помогают спасать жизни.

Работа украинских медиков во время войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Работа украинских медиков во время войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Работа украинских медиков во время войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, Зеленский отреагировал на ночной удар российских захватчиков по Украине, в том числе попадания по многоэтажке в Одессе и Харькове. Он отметил, что все специальные службы работают на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также 1 марта украинский лидер вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посетили Харьков. Там они осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов города.