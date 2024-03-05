Зеленський показав ефективну роботу Повітряних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наш фронт витягують наші мужні воїни, яких потрібно підтримувати. Він подякував усім, хто працює заради нашої держави.

Про це глава держави написав у своєму Telegram у вівторок, 5 березня, та показав фото мужніх захисників.

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"Кожен зараз має памʼятати: фронт у нас один, і його витягують на собі наші воїни. Але щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною та сильною вся Україна — кожен, хто працює заради нашої держави і людей", — наголосив президент.

Він подякував усім, хто додає свою особисту силу силі всієї України.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський показав фото медиків, які рятують життя під час війни. Він подякував їм за допомогу.

Крім того, президент поділився світлинами військових 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Лиман" та оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця". Глава держави назвав дії воїнів на фронті результативними та подякував їм за відвагу.