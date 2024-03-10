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Зеленский отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" — вечернее обращение

10 марта 2024 22:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" — вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Папы Римского о том, что украинцы должны под "белым флагом" пойти на переговоры с Россией. По его словам, церковь с людьми на передовой, в молитвах и в разговоре, а не за тысячу километров раздает ценные указания.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении в воскресенье, 10 марта.

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Зеленский сообщил, что когда 24 февраля Россия начала войну, все украинцы, независимо от их вероисповедания – будь то христиане, мусульмане или иудеи, — сплотились, чтобы стать на защиту своей страны. Глава государства выразил глубокую благодарность каждому украинскому капеллану, который находится вместе с армией и силами обороны на передовой. 

"Вот что такое церковь с людьми. А не в двух с половиной тысячах километрах где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", — сказал Зеленский.

Агрессия России не распространяется по Европе

Зеленский указал, что российское наступление и разрушение не распространяются далее по Европе благодаря украинцам, которые вооружены и стоят под знаменами своей страны. По словам гаранта, некогда белоснежные стены домов и храмов Украины теперь покрыты ожогами и разрушены в результате ударов российских боеприпасов. 

"Мы должны полностью защитить жизнь, защитить в своем доме. И я благодарю всех, кто поддерживает нашу защиту, украинских защитников и защитниц", — добавил Зеленский.

Напомним, по данным британской разведки, Украина ускоряет строительство оборонных позиций, включающих противотанковые заграждения, траншеи, минные поля и опорные пункты на нескольких участках фронта. 

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в случае, если хватит ресурсов на еще один военный конфликт. Он может развиваться по нескольким сценариям, в частности "крымским".

Владимир Зеленский
ВСУ
церковь
Папа Римский
военные
война в Украине

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