Британская разведка рассказала, как ВСУ готовятся к новому наступлению РФ

Украинский воин обустраивает позицию. Фото: АрмияInform

Украина ускоряет строительство оборонных позиций, включающих противотанковые заграждения, траншеи, минные поля и опорные пункты на нескольких участках фронта. Целью этих приготовлений является стремление Сил обороны уменьшить способность русских войск продвигаться вперед и нанести им большие потери при любых попытках прорыва.

Об этом сообщила британская разведка в воскресенье, 10 марта.

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Отчет британской разведки. Фото: Минобороны Великобритании

Украина укрепляет оборону

Силы обороны Украины начали ускоренно создавать оборонительные позиции на нескольких участках фронта. Отмечается, что украинские оборонные позиции включают в себя противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты, отметили в ведомстве.

Также в разведке сообщили, что расширение оборонных линий снизит способность российских захватчиков продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций.

"Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", — сообщается в отчете.

Напомним, что недавно в Запорожской ОВА показали, как строят фортификации для обороны области.

Россияне продолжают наступление. Из-за усиления штурмовых действий РФ ВСУ пришлось отступить от сел Северное и Степное неподалеку от Авдеевки Донецкой области.