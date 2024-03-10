Британська розвідка розповіла, як ЗСУ готуються до нового наступу РФ

Український воїн облаштовує позицію. Фото: АрміяInform

Україна прискорює будівництво оборонних позицій, які включають протитанкові загородження, траншеї, мінні поля та опорні пункти на кількох ділянках фронту. Метою цих приготувань є прагнення Сил оборони зменшити здатність російських військ просуватися вперед та завдати їм великих втрат під час будь-яких спроб прориву.

Про це повідомила британська розвідка у неділю, 10 березня.

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Україна укріплює оборону

Сили оборони України почали прискорено створювати оборонні позиції на кількох ділянках фронту. Зазначається, що українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.

Також у розвідці повідомили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських загарбників просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.

"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", — повідомляється у звіті.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій ОВА показали, як будують фортифікації для оборони області.

Росіяни продовжують наступ. Через посилення штурмових дій РФ, ЗСУ довелось відступити від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки Донецької області.