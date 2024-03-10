Британська розвідка розповіла, як ЗСУ готуються до нового наступу РФ
Україна прискорює будівництво оборонних позицій, які включають протитанкові загородження, траншеї, мінні поля та опорні пункти на кількох ділянках фронту. Метою цих приготувань є прагнення Сил оборони зменшити здатність російських військ просуватися вперед та завдати їм великих втрат під час будь-яких спроб прориву.
Про це повідомила британська розвідка у неділю, 10 березня.
Україна укріплює оборону
Сили оборони України почали прискорено створювати оборонні позиції на кількох ділянках фронту. Зазначається, що українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.
Також у розвідці повідомили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських загарбників просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.
"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", — повідомляється у звіті.
Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій ОВА показали, як будують фортифікації для оборони області.
Росіяни продовжують наступ. Через посилення штурмових дій РФ, ЗСУ довелось відступити від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки Донецької області.
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