В Запорізькій ОВА показали, як будують фортифікації для оборони області
На Запорізькому напрямку Україна активно споруджує оборонні фортифікації. З їх допомогою Сили оборони протидіятимуть можливим наступальним діям з боку російських загарбників.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 7 березня.
Запоріжжя готується до оборони
"Будуємо фортифікації на Запорізькому напрямку. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово", — повідомив Федоров.
Він додав, що ОВА докладає всіх зусиль задля безпеки українських воїнів на фронті та цивільних людей в тилу.
"Разом боронимо", — коротко завершив повідомлення Федоров.
Укріплення на Запорізькому напрямку
В Міністерстві оборони України також запевнили, що активно готуються відбивати ворожий наступ.
Лінія фортифікацій будується за останнім словом сучасної військової інженерії і включає, зокрема, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції. Окрім того, для затримання просування ворожих танків активно використовуються перешкоди, відомі, як "зуби дракона".
Раніше ми повідомляли, що під час контрнаступу ЗСУ оборонні позиції росіян були доволі потужні. Лінії Суровікіна, приміром, — це великі протитанкові рови, зуби дракона, величезне мінне поле, три лінії на 15 км вглиб.
Українська армія стабілізувала лінію оборони в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Донецької області. Це сталося в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичів.
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