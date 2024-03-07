В Запорізькій ОВА показали, як будують фортифікації для оборони області

Оборонний бункер. Фото: Міноборони

На Запорізькому напрямку Україна активно споруджує оборонні фортифікації. З їх допомогою Сили оборони протидіятимуть можливим наступальним діям з боку російських загарбників.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 7 березня.

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Запоріжжя готується до оборони

"Будуємо фортифікації на Запорізькому напрямку. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово", — повідомив Федоров.

Він додав, що ОВА докладає всіх зусиль задля безпеки українських воїнів на фронті та цивільних людей в тилу.

"Разом боронимо", — коротко завершив повідомлення Федоров.

Укріплення на Запорізькому напрямку

В Міністерстві оборони України також запевнили, що активно готуються відбивати ворожий наступ.

Лінія фортифікацій будується за останнім словом сучасної військової інженерії і включає, зокрема, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції. Окрім того, для затримання просування ворожих танків активно використовуються перешкоди, відомі, як "зуби дракона".

Лінія "зубів дракона" на оборонних позиціях ЗСУ. Фото: Міноборони

Укріплений бункер на позиціях оборони. Фото: Міноборони

Бліндаж на позиціях Сил оборони. Фото: Міноборони

Укріплений бункер на позиціях ЗСУ. Фото: міноборони

Окопи українських воїнів. Фото: Міноборони

Раніше ми повідомляли, що під час контрнаступу ЗСУ оборонні позиції росіян були доволі потужні. Лінії Суровікіна, приміром, — це великі протитанкові рови, зуби дракона, величезне мінне поле, три лінії на 15 км вглиб.

Українська армія стабілізувала лінію оборони в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Донецької області. Це сталося в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичів.