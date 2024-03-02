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Військовий розповів деталі оборонної лінії Суровікіна

2 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Лінії Суровікіна: військовий 47 бригади розповів деталі
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Оборонні позиції росіян доволі потужні. Лінії Суровікіна, приміром, — це великі протитанкові рови, зуби дракона, величезне мінне поле, три лінії на 15 км вглиб.

Детальніше про російську оборону розповів військовослужбовець 47-ї бригади Микола Мельник.

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Оборонні лінії Суровікіна

Військовослужбовець Микола Мельник розповів про лінію оборони, яку він з бійцями штурмував влітку:

"Це три лінії на 15 км вглиб, і це без урахування передових позицій. Це великі протитанкові рови, зуби дракона, величезне мінне поле. І поки дійдеш до рову, можеш лишитися без підрозділу. І так через кожні 5 км".

Російські військові закріпляють свої оборонні позиції ледь не прямо біля місця, де триває бій — за 200-300 метрів. 

"Хлопці, які вели бій за терикони, наприклад під Авдіївкою, розповідали, що проходить штурмова група, а за ними вже працівники стройбату, які тягнуть на собі балки, щоб відразу зариватися в землю", — розповів військовослужбовець.

Такій злагодженій роботі, на думку Миколи, нашим військовим ще потрібно вчитись. 

"Росіяни зрозуміли, що українці вміють атакувати, і, куди б вони не зайшли, після захоплення певної позиції готують оборонні рубежі, на які, у разі чого, зможуть відійти. У нас така практика не сильно розповсюджена, але, сподіваюсь, ми до цього прийдемо доволі скоро", — сказав військовий. 

Натомість, за словами військового, ЗСУ лише у жовтні розпочали будівництво оборонних ліній, і в деяких місцях до них є великі питання.

"У нас досі лопата — друг солдата. Досі — поодинокі окопи, зв'язані траншеями по коліно, які називають підготовленими лініями. А взимку копатися у донецьких ґрунтах — окреме задоволення", — сказав Микола Мельник.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступ. Через посилення штурмових дій РФ, ЗСУ довелось відступити від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки Донецької області.

війна
ЗСУ
військові
Суровікін
фронт

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