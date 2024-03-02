Линии Суровикина: военный 47 бригады рассказал детали

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: Новини.LIVE

Оборонные позиции россиян достаточно сильные. Линии Суровикина, например, — это большие противотанковые рвы, зубы дракона, огромное минное поле, три линии на 15 км вглубь.

Детальнее о российской обороне рассказал военнослужащий 47-й бригады Николай Мельник.

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Оборонные линии Суровикина

Военнослужащий Николай Мельник рассказал о линии обороны, которую он с бойцами штурмовал летом:

"Это три линии на 15 км вглубь, и это без учета передовых позиций. Это большие противотанковые рвы, зубы дракона, огромное минное поле. И пока дойдешь до рва, можешь остаться без подразделения. И так через каждые 5 км".

Российские военные закрепляют свои оборонительные позиции чуть ли не прямо у места, где идет бой, — в 200-300 метрах.

"Ребята, которые вели бой за терриконы, например под Авдеевкой, рассказывали, что проходит штурмовая группа, а за ней уже работники стройбата, которые тянут на себе балки, чтобы сразу зарываться в землю", — рассказал военнослужащий.

Такой слаженной работе, по мнению Николая, нашим военным еще предстоит учиться.

"Россияне поняли, что украинцы умеют атаковать, и куда бы они ни зашли, после захвата определенной позиции готовят оборонные рубежи, на которые, в случае чего, смогут отойти. У нас такая практика не сильно распространена, но, надеюсь, мы к этому придем достаточно скоро", — сказал военный.

В то же время, по словам военного, ВСУ только в октябре начали строительство оборонительных линий, и в некоторых местах к ним есть большие вопросы.

"У нас до сих пор лопата — друг солдата. До сих пор — одиночные окопы, связанные траншеями по колено, которые называют подготовленными линиями. А зимой копаться в донецких грунтах — отдельное удовольствие", — сказал Николай Мельник.

Напомним, россияне продолжают наступление. Из-за усиления штурмовых действий РФ ВСУ пришлось отступить от сел Северное и Степное неподалеку от Авдеевки Донецкой области.