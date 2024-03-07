В Запорожской ОВА показали, как строят фортификации для обороны области

Оборонительный бункер. Фото: Минобороны

На Запорожском направлении Украина активно строит оборонительные фортификации. С их помощью Силы обороны будут противодействовать возможным наступательным действиям со стороны российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 7 марта.

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Запорожье готовится к обороне

"Строим фортификации на Запорожском направлении. Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно", — сообщил Федоров.

Он добавил, что ОВА прилагает все усилия по безопасности украинских воинов на фронте и гражданских людей в тылу.

"Вместе защищаем", — коротко завершил сообщение Федоров.

Укрепление на Запорожском направлении

В Министерстве обороны также заверили, что активно готовятся отражать вражеское наступление.

Линия фортификаций строится по последнему слову современной военной инженерии и включает, в частности, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции. Кроме того, для задержания продвижения вражеских танков активно используются препятствия, известные как "зубы дракона".

Линия "зубов дракона" на оборонных позициях ВСУ. Фото: Минобороны

Укрепленный бункер на позициях обороны. Фото: Минобороны

Блиндаж на позициях Сил обороны. Фото: Минобороны

Укрепленный бункер на позициях ВСУ. Фото: Минобороны

Окопы украинских воинов. Фото: Минобороны

Ранее мы сообщали, что во время контрнаступления ВСУ оборонные позиции россиян были достаточно мощными. Линии Суровикина, к примеру, это большие противотанковые рвы, зубы дракона, огромное минное поле, три линии на 15 км вглубь.

Украинская армия стабилизировала линию обороны в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Донецкой области. Это произошло в районах сел Тоненько, Орловка и Бердичев.