В Запорожской ОВА показали, как строят фортификации для обороны области
На Запорожском направлении Украина активно строит оборонительные фортификации. С их помощью Силы обороны будут противодействовать возможным наступательным действиям со стороны российских захватчиков.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 7 марта.
Запорожье готовится к обороне
"Строим фортификации на Запорожском направлении. Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно", — сообщил Федоров.
Он добавил, что ОВА прилагает все усилия по безопасности украинских воинов на фронте и гражданских людей в тылу.
"Вместе защищаем", — коротко завершил сообщение Федоров.
Укрепление на Запорожском направлении
В Министерстве обороны также заверили, что активно готовятся отражать вражеское наступление.
Линия фортификаций строится по последнему слову современной военной инженерии и включает, в частности, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции. Кроме того, для задержания продвижения вражеских танков активно используются препятствия, известные как "зубы дракона".
Ранее мы сообщали, что во время контрнаступления ВСУ оборонные позиции россиян были достаточно мощными. Линии Суровикина, к примеру, это большие противотанковые рвы, зубы дракона, огромное минное поле, три линии на 15 км вглубь.
Украинская армия стабилизировала линию обороны в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Донецкой области. Это произошло в районах сел Тоненько, Орловка и Бердичев.
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