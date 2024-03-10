Зеленський відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Папи Римського щодо того, що українці мають під "білим прапором" піти на переговори з Росією. За його словами, церква з людьми на передовій, у молитвах і в розмові, а не за тисячу кілометрів роздає цінні вказівки.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні у неділю, 10 березня.

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Зеленський повідомив, що коли 24 лютого Росія розпочала війну, всі українці, незалежно від їхнього віросповідання – чи то християни, мусульмани чи юдеї, — згуртувалися, щоб стати на захист своєї країни. Глава держави висловив глибоку подяку кожному українському капелану, який перебуває разом із армією та силами оборони на передовій.

"Ось що таке церква — з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", — сказав Зеленський.

Агресія Росії не поширюється Європою

Зеленський зазначив, що російський наступ і руйнація не поширюються далі Європою завдяки українцям, які озброєні і стоять під прапорами своєї країни. За словами гаранта, колись білі стіни будинків та храмів України тепер покриті опіками та зруйновані внаслідок ударів російських боєприпасів.

"Ми повинні повністю захистити життя, захистити у своєму будинку. І я дякую всім, хто підтримує наш захист, українським захисникам і захисникам", — додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Україна прискорює будівництво оборонних позицій, що включають протитанкові загородження, траншеї, мінні поля та опорні пункти на кількох ділянках фронту.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія може напасти на країни НАТО, якщо вистачить ресурсів на ще один військовий конфлікт. Він може розвиватися за кількома сценаріями, зокрема кримськими.