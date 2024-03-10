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Зеленський відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" — вечірнє звернення

10 березня 2024 22:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" — вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Папи Римського щодо того, що українці мають під "білим прапором" піти на переговори з Росією. За його словами, церква з людьми на передовій, у молитвах і в розмові, а не за тисячу кілометрів роздає цінні вказівки.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні у неділю, 10 березня.

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Зеленський повідомив, що коли 24 лютого Росія розпочала війну, всі українці, незалежно від їхнього віросповідання – чи то християни, мусульмани чи юдеї, — згуртувалися, щоб стати на захист своєї країни. Глава держави висловив глибоку подяку кожному українському капелану, який перебуває разом із армією та силами оборони на передовій.

"Ось що таке церкваз людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", — сказав Зеленський.

Агресія Росії не поширюється Європою

Зеленський зазначив, що російський наступ і руйнація не поширюються далі Європою завдяки українцям, які озброєні і стоять під прапорами своєї країни. За словами гаранта, колись білі стіни будинків та храмів України тепер покриті опіками та зруйновані внаслідок ударів російських боєприпасів.

"Ми повинні повністю захистити життя, захистити у своєму будинку. І я дякую всім, хто підтримує наш захист, українським захисникам і захисникам", — додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Україна прискорює будівництво оборонних позицій, що включають протитанкові загородження, траншеї, мінні поля та опорні пункти на кількох ділянках фронту.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія може напасти на країни НАТО, якщо вистачить ресурсів на ще один військовий конфлікт. Він може розвиватися за кількома сценаріями, зокрема кримськими.

Володимир Зеленський
ЗСУ
церква
Папа Римський
військові
війна в Україні

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