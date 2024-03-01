Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Жорин рассказал, какие силы и технику задействует враг под Авдеевкой arrow

Жорин рассказал, какие силы и технику задействует враг под Авдеевкой

1 марта 2024 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Жорин рассказал, какие силы и технику задействует враг под Авдеевкой
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что бои в Авдеевке и в окрестностях города отличаются. Враг стал меньше использовать авиацию, однако несколько больше дронов, артиллерии и пехотинцев, большое количество оккупантов погибает.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Ситуация под Авдеевкой

Так, майор ВСУ рассказал, что у российских захватчиков меньше возможности использовать авиацию, однако стало больше применений артиллерии, FPV-дронов, а также пехоты и военной техники, в том числе танки, БМП и авто Баги.

"Немного меньше у россиян возможности привлекать авиацию. Но при этом, артиллерия, fpv — в огромном количестве. Под этим всем залетает бешеное количество пехоты — иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда задействуют и бронированную технику", — отметил Жорин.

Россияне не жалеют ни людей, ни техники

По словам защитника, враг иногда использует технику для усиления, а иногда как подвоз десанта.

"Время от времени п**оры пробуют перевозить десант сверху на танках, БМП, Баги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает — чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить", — объяснил военный.

Жорин подчеркнул, что оккупанты постоянно приспосабливаются к переменам и ищут разные пути.

"Всю технику мы пытаемся поразить. Об личном составе вообще не говорю — крайне сложно посчитать, сколько на этом направлении ежедневно уничтожается российских п**оров", — добавил Жорин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Напомним, Жорин рассказал, что Россия привлекла большое количество военных для взятия Авдеевки. По его мнению, их могло бы хватить на захват еще нескольких таких населенных пунктов.

Также мы писали, что по словам Жорина, на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

ВСУ
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут