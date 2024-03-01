Жорин рассказал, какие силы и технику задействует враг под Авдеевкой

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что бои в Авдеевке и в окрестностях города отличаются. Враг стал меньше использовать авиацию, однако несколько больше дронов, артиллерии и пехотинцев, большое количество оккупантов погибает.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Так, майор ВСУ рассказал, что у российских захватчиков меньше возможности использовать авиацию, однако стало больше применений артиллерии, FPV-дронов, а также пехоты и военной техники, в том числе танки, БМП и авто Баги.

"Немного меньше у россиян возможности привлекать авиацию. Но при этом, артиллерия, fpv — в огромном количестве. Под этим всем залетает бешеное количество пехоты — иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда задействуют и бронированную технику", — отметил Жорин.

Россияне не жалеют ни людей, ни техники

По словам защитника, враг иногда использует технику для усиления, а иногда как подвоз десанта.

"Время от времени п**оры пробуют перевозить десант сверху на танках, БМП, Баги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает — чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить", — объяснил военный.

Жорин подчеркнул, что оккупанты постоянно приспосабливаются к переменам и ищут разные пути.

"Всю технику мы пытаемся поразить. Об личном составе вообще не говорю — крайне сложно посчитать, сколько на этом направлении ежедневно уничтожается российских п**оров", — добавил Жорин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Напомним, Жорин рассказал, что Россия привлекла большое количество военных для взятия Авдеевки. По его мнению, их могло бы хватить на захват еще нескольких таких населенных пунктов.

Также мы писали, что по словам Жорина, на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.