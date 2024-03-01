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Жорін розповів, які сили та техніку залучає ворог під Авдіївкою

1 березня 2024 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Жорін розповів, які сили та техніку залучає ворог під Авдіївкою
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бої в Авдіївці та на околицях міста відрізняються. Ворог став менше використовувати авіацію, однак дещо більше дронів, артилерії та піхотинців, натомість велика кількість окупантів гине.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 29 лютого.

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Так, майор ЗСУ розповів, що в російських загарбників менше можливості використовувати авіацію, однак стало більше застосувань артилерії, FPV-дронів, а також піхоти й військової техніки, зокрема танки, БМП та авто Багі.

"Трохи менше у росіян можливості залучати авіацію. Але при цьому, артилерія, fpv — у величезній кількості. Під цим всім залітає шалена кількість піхоти — інколи спостерігаємо, як просто у пішому порядку групи по 40 осіб біжать через поле. Інколи залучають і броньовану техніку", — зазначив Жорін. 

Росіяни не шкодують ні людей, ні техніки

За словами захисника, ворог часом використовує техніку для підсилення, а часом як підвезення десанту.

"Час від часу п**ори пробують перевозити десант зверху на танках, БМП, Багі. Тобто буває використовують техніку, як підсилення, а буває — чисто як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити", — пояснив військовий.

Жорін наголосив, що окупанти постійно пристосовуються до змін та шукають різні шляхи.

"Всю техніку ми намагаємось уразити. Про особовий склад взагалі не говорю — вкрай складно порахувати, скільки на цьому напрямку щоденно знищується російських п**орів", — додав Жорін.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна

Нагадаємо, Жорін розповів, що Росія залучила велику кількість військових для взяття Авдіївки. На його думку, їх би могло вистачити на захоплення ще кількох таких населених пунктів.

Також ми писали, що за словами Жоріна, на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки. 

ЗСУ
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
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