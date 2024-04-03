Как военные штурмовой бригады стреляют по оккупантам

Уничтожение врага под Авдеевкой – военные показали кадры ночных боев
Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали эпические кадры ночных боев вблизи Авдеевки Донецкой области. Атака на вражескую пехоту прошла блестяще.
Видео боя с высоты птичьего полета 3 ОШБр распространила во вторник, 2 апреля, в своем Telegram.
Выследили дронами и ударили артиллерией по русским захватчикам
Вражеская пехота пыталась обойти позиции украинских военнослужащих, чтобы атаковать с тыла, — говорится в сообщении 3 ОШБр ВСУ. Однако российские солдаты не знали, что бойцы Третьей штурмовой следят за ними с неба с помощью беспилотников.
В ролике видно, как наши военные метко целят из артиллерии по скоплению живой силы врага. А уцелевшие русские пехотинцы вовсю убегают с поля боя.
В марте 2024 года мы писали о бойцах третьей штурмовой бригады, которые показали архивные кадры боев под Авдеевкой. В городе на одной из улиц произошло стрелковое сражение с оккупантами.
Также смотрите эффектные кадры стрелкового боя под Авдеевкой в исполнении 3-й ОШБр: охота на оккупантов.
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