Как военные штурмовой бригады стреляют по оккупантам

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: Facebook/3 отдельная штурмовая бригада

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали эпические кадры ночных боев вблизи Авдеевки Донецкой области. Атака на вражескую пехоту прошла блестяще.

Видео боя с высоты птичьего полета 3 ОШБр распространила во вторник, 2 апреля, в своем Telegram.

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Вражеская пехота пыталась обойти позиции украинских военнослужащих, чтобы атаковать с тыла, — говорится в сообщении 3 ОШБр ВСУ. Однако российские солдаты не знали, что бойцы Третьей штурмовой следят за ними с неба с помощью беспилотников.

В ролике видно, как наши военные метко целят из артиллерии по скоплению живой силы врага. А уцелевшие русские пехотинцы вовсю убегают с поля боя.

В марте 2024 года мы писали о бойцах третьей штурмовой бригады, которые показали архивные кадры боев под Авдеевкой. В городе на одной из улиц произошло стрелковое сражение с оккупантами.

Также смотрите эффектные кадры стрелкового боя под Авдеевкой в исполнении 3-й ОШБр: охота на оккупантов.