Як військові штурмової бригади стріляють по окупантах

Військові 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: Facebook/3 окрема штурмова бригада

Військові 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали епічні кадри нічних боїв поблизу Авдіївки на Донеччині. Атака на ворожу піхоту пройшла блискуче.

Відео бою, зняте висоти пташиного польоту, 3 ОШБр поширила у вівторок, 2 квітня, у своєму Telegram.

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Ворожа піхота намагалася обійти позиції українських військовослужбовців, аби аткувати з тилу, — зазначається у повідомленні 3 ОШБр ЗСУ. Однак російські солдати не знали, що бійці Третьої штурмової стежать за ними з неба за допомогою безпілотників.

У ролику видно, як наші військові влучно цілять з артилерії по скупченню живої сили ворога. А російські піхотинці, які вцілили, щосили тікають з поля бою.

У березні 2024 року ми писали про бійців третьої штурмової бригади, які показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. У місті на одній з вулиць відбувся стрілецький бій з окупантами.

Також дивіться ефектні кадри стрілецького бою під Авдіївкою у виконанні 3-ї ОШБр: як відбувається полювання на окупантів.