Полювання на окупантів — у 3-й ОШБр показали ефектні кадри стрілецького бою під Авдіївкою

Бійці 3-ї ОШБр на фронті. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр

Бійці третьої штурмової бригади показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. У місті на одній з вулиць відбувся стрілецький бій з окупантами. Воїни 1-ї роти 2-го штурмового бата відбили атаку загарбників допомогли пораненому побратиму.

Відповідне відео бою опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram.

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Стрілецькій бій під Авдіївкою за участі 3-ї ОШБр

Воїн на псевдо Селф зафільмував стрілецький бій 3-ї ОШБр під Авдіївкою. На відео видно, як українські захисники дають відсіч ворогу. Також внаслідок артобстрілу дістав поранення один з військових, якому одразу ж надали допомогу та допомогли евакуювати його.

"Противник вів вогонь, прицілюючись дедалі ближче. Та штурмові групи оперативно розосереджувались, займали позиції у будинках й починали відстріл піхоти ворога, реагуючи на кожен сторонній рух за вікном", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

Додамо, протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою. Ексклюзивні кадри роботи військових показав екскомандир "Азову" Максим Жорін.