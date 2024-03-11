Охота на оккупантов — в 3-й ОШБр показали эффектные кадры стрелкового боя под Авдеевкой

Бойцы 3-й ОШБр на фронте. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

Бойцы третьей штурмовой бригады показали архивные кадры боев под Авдеевкой. В городе на одной из улиц произошло стрелковое сражение с оккупантами. Воины 1-й роты 2-го штурмового бата отбили атаку захватчиков, помогли раненому собратью.

Соответствующее видео боя опубликовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram.

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Стрелковый бой под Авдеевкой с участием 3-й ОШБр

Воин на псевдо Селф запечатлел стрелковый бой 3-й ОШБр под Авдеевкой. На видео видно, как украинские защитники дают отпор врагу. Также в результате артобстрела был ранен один из военных, которому сразу же оказали помощь и помогли эвакуировать его.

"Противник вел огонь, прицеливаясь все ближе. Но штурмовые группы оперативно рассредоточивались, занимали позиции в домах и начинали отстрел пехоты врага, реагируя на каждое постороннее движение за окном", — говорится в описании под видео.

Напомним, воины экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем 3 ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

Добавим, противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры работы военных показал экс-командир "Азова" Максим Жорин.