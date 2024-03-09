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Разрушенный дом и раненый ребенок в Херсоне — в ОВА показали последствия ракетного удара РФ

9 марта 2024 10:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Разрушенный дом и раненый ребенок в Херсоне — в ОВА показали последствия ракетного удара РФ
Уничтоженный дом. Фото: скриншот из видео Херсонской ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. В результате обстрела в городе разрушена многоэтажка и получил ранение 7-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 9 марта.

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Авиабомба российских войск попала в пятиэтажку в Херсоне. Как указывает Прокудин, дом претерпел существенные разрушения. Ракета упала возле дома, в результате чего образовалась огромная воронка. Кроме того, акубаротравму получил 7-летний мальчик.

"7-летний мальчик, пострадавший от обстрела, под наблюдением медиков. Жизни ребенка ничего не угрожает", — отметил Прокудин.

В ОВА опубликовали видео, в котором запечатлели комментарии местных жителей об ужасных событиях этой ночью.

Также из поврежденного ракетой дома спасатели деблокировали пожилых супругов.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Разрушенный дом в результате обстрела
Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Херсонская областная прокуратура
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, 7 марта российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки в городе были повреждены гражданские объекты, ранен человек.

Также мы писали, что 9 марта Россия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. Оккупанты попали в промышленное предприятие региона, в результате чего возник масштабный пожар.

война
Херсон
Украина
видео
обстрелы
Александр Прокудин
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ранение

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