Разрушенный дом и раненый ребенок в Херсоне — в ОВА показали последствия ракетного удара РФ
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. В результате обстрела в городе разрушена многоэтажка и получил ранение 7-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 9 марта.
Российский обстрел Херсонщины
Авиабомба российских войск попала в пятиэтажку в Херсоне. Как указывает Прокудин, дом претерпел существенные разрушения. Ракета упала возле дома, в результате чего образовалась огромная воронка. Кроме того, акубаротравму получил 7-летний мальчик.
"7-летний мальчик, пострадавший от обстрела, под наблюдением медиков. Жизни ребенка ничего не угрожает", — отметил Прокудин.
В ОВА опубликовали видео, в котором запечатлели комментарии местных жителей об ужасных событиях этой ночью.
Также из поврежденного ракетой дома спасатели деблокировали пожилых супругов.
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 7 марта российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки в городе были повреждены гражданские объекты, ранен человек.
Также мы писали, что 9 марта Россия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. Оккупанты попали в промышленное предприятие региона, в результате чего возник масштабный пожар.
Читайте Новини.LIVE!