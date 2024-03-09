Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Зруйнований будинок та поранена дитина в Херсоні — в ОВА показали наслідки ракетного удару РФ arrow

Зруйнований будинок та поранена дитина в Херсоні — в ОВА показали наслідки ракетного удару РФ

9 березня 2024 10:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зруйнований будинок та поранена дитина в Херсоні — в ОВА показали наслідки ракетного удару РФ
Знищений будинок. Фото: скриншот з відео Херсонської ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Внаслідок обстрілу в місті зруйновано багатоповерхівку та дістав поранення 7-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 9 березня.

Читайте також:

Російський обстріл Херсонщини

Авіабомба російських військ поцілила у п'ятиповерхівку у Херсоні. Як вказує Прокудін, будинок зазнав суттєвих руйнувань. Ракета впала біля дому, внаслідок чого утворилася величезна вирва. Крім того, акубаротравму дістав 7-річний хлопчик.

"7-річний хлопчик, який постраждав від обстрілу, під наглядом медиків. Життю дитини нічого не загрожує", — зазначив Прокудін. 

В ОВА опублікували відео, в якому зафільмували коментарі місцевих жителів про жахливі події цієї ночі.

Також з пошкодженого ракетою будинку рятувальники деблокували літнє подружжя. 

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 7 березня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти, поранена людина.

Також ми писали, що 9 березня Росія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Окупанти влучили у промислове підприємство регіону, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. 

війна
Херсон
Україна
відео
обстріли
Олександр Прокудін
атака
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити