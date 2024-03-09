Зруйнований будинок та поранена дитина в Херсоні — в ОВА показали наслідки ракетного удару РФ

Знищений будинок. Фото: скриншот з відео Херсонської ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Внаслідок обстрілу в місті зруйновано багатоповерхівку та дістав поранення 7-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 9 березня.

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Авіабомба російських військ поцілила у п'ятиповерхівку у Херсоні. Як вказує Прокудін, будинок зазнав суттєвих руйнувань. Ракета впала біля дому, внаслідок чого утворилася величезна вирва. Крім того, акубаротравму дістав 7-річний хлопчик.

"7-річний хлопчик, який постраждав від обстрілу, під наглядом медиків. Життю дитини нічого не загрожує", — зазначив Прокудін.

В ОВА опублікували відео, в якому зафільмували коментарі місцевих жителів про жахливі події цієї ночі.

Також з пошкодженого ракетою будинку рятувальники деблокували літнє подружжя.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 7 березня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти, поранена людина.

Також ми писали, що 9 березня Росія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Окупанти влучили у промислове підприємство регіону, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.