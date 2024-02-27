Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34 arrow

ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34

27 февраля 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34
Российский самолет Су-34. Фото: wikipedia.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные сбили второй за день российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло на Восточном направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram во вторник, 27 февраля.

ВСУ сбили еще один Су-34

По словам Олещука, украинские военные отработали по очередному Су-34 около 14:00. Он рассказал, что направление то же, что и утром — Восточное.

null
Пост Олещука. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

"При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы", — отметил Олещук.

null
Пост Олещука. Фото: скриншот

Он также опубликовал фото с горящим российским самолетом.

null
Уничтожение российского самолета. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это — горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" — добавил Олещук.

null
Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, 27 февраля украинские защитники уничтожили российский самолет "Су-34". Он завершил "последний полет" на Восточном направлении.

А 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Кроме того, 18 февраля украинские защитники сбили еще один российский Су-34 на Восточном направлении.

На этом российский самолетопад не завершился. Уже 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.

Ситуация повторилась 23 февраля в Херсонской области. Россияне остались без еще одного самолета Су-34, накануне выпускавшего ракеты по Украине.

война
ВСУ
украинцы
россияне
Украина
оккупанты
самолеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме