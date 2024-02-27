ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34

Российский самолет Су-34. Фото: wikipedia.org

Украинские военные сбили второй за день российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло на Восточном направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram во вторник, 27 февраля.

ВСУ сбили еще один Су-34

По словам Олещука, украинские военные отработали по очередному Су-34 около 14:00. Он рассказал, что направление то же, что и утром — Восточное.

Пост Олещука. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

"При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы", — отметил Олещук.

Пост Олещука. Фото: скриншот

Он также опубликовал фото с горящим российским самолетом.

Уничтожение российского самолета. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это — горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" — добавил Олещук.

Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, 27 февраля украинские защитники уничтожили российский самолет "Су-34". Он завершил "последний полет" на Восточном направлении.

А 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Кроме того, 18 февраля украинские защитники сбили еще один российский Су-34 на Восточном направлении.

На этом российский самолетопад не завершился. Уже 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.

Ситуация повторилась 23 февраля в Херсонской области. Россияне остались без еще одного самолета Су-34, накануне выпускавшего ракеты по Украине.