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ЗСУ збили другий за день російський винищувач Су-34

27 лютого 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ збили другий за день російський винищувач Су-34
Російський літак Су-34. Фото: wikipedia.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові збили другий за день російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося на Східному напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у вівторок, 27 лютого.

ЗСУ збили ще один Су-34

За словами Олещука, українські військові відпрацювали по черговому Су-34 близько 14:00. Він розповів, що напрямок той же, що й зранку — Східний. 

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Допис Олещука. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

"При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми", — зазначив Олещук.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

Він також опублікував фото з палаючим російським літаком.

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Знищення російського літака. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!" — додав Олещук.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 лютого українські захисники знищили російський літак Су-34. Він завершив "останній політ" на Східному напрямку.

А 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини

Крім того, 18 лютого українські захисники збили ще один російський Су-34 на Східному напрямку.

На цьому російський літакопад не завершився. Вже 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні. 

війна
ЗСУ
українці
росіяни
Україна
окупанти
літаки

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