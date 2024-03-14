Вибухи на Вінниччині зарааз 15 березня - що відомо

Вибухи. Ілюстративне фото. скриншот

Вибухи на Вінниччині пролунали близько 22:00. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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Інформація від Борзова. Фото: скриншот

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Внаслідок ворожої атаки, є влучання БпЛА у житловий будинок.

"Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби. Прохання не нехтувати сигналами повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!" — написав Борзов о 22:10.

Згодом він додав, що васлідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано четверо людей.

"На жаль, одна людина загинула. На місці події працюють усі служби. Тривають роботи по розбору завалів. Подробиці згодом", — написав глава ОВА.

Нагадаємо, на Хмельниччині вибухи пролунали 10 березня. Внаслідок такого ж нальоту іранських дронів.

Також ми писали, що кошмарили безпілотники й Суми: вчора в регіоні пролунало два вибухи.