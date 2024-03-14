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Атака РФ на Винницкую область — есть погибший

14 марта 2024 23:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Атака РФ на Винницкую область — есть погибший
Атака РФ на Винницкую область
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Винницкой области были слышны около 22:00. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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"Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы. Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!" — написал Борзов.
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