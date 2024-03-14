Атака РФ на Винницкую область — есть погибший

Атака РФ на Винницкую область

Взрывы в Винницкой области были слышны около 22:00. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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"Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы. Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!" — написал Борзов.

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