Атака РФ на Винницкую область — есть погибший
14 марта 2024 23:49
Атака РФ на Винницкую область
Взрывы в Винницкой области были слышны около 22:00. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
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В результате вражеской атаки, попадание БпЛА в жилой дом.
"Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы. Просьба не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!" — написал Борзов.
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